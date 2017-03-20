По данным местных властей, 14 человек госпитализированы, о судьбе остальных не сообщается.

«Автомобиль скорой помощи, выехавший из аэропорта, доставил 14 пациентов в больницу, их состояние стабильное», — цитирует министра информации страны Бона Гауденсио (Bona Gaudensio) агентство Франс Пресс.

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Пассажирский самолет разбился в Южном Судане, на борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли, сообщает специализированный портал Airlive.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.

По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау – административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.