Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал Google, Microsoft, Apple и другим IT-компаниям предоставить доступ к хакерским инструментам ЦРУ, сообщает Motherboard.

По данным источников издания, Ассанж разослал письма, в которых указал условия, при которых он поделится секретной информацией. В частности, компании должны дать гарантии, что не станут закрывать обнаруженные уязвимости в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Кремниевой долине сомневаются, стоит ли вообще сотрудничать с Ассанжем. Представители ряда IT-компаний заявили, что секретный характер опубликованных документов означает, что даже простое ознакомление с ними без предварительного разрешения властей США незаконно.