Президент США Дональд Трамп призвал не верить опросам телеканала CNN, об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Только что услышал, что распространяющий фальшивые новости CNN вновь проводит опросы, несмотря на то, что их предвыборные опросы были совершенной катастрофой. Гораздо более высокие рейтинги (поддержки Трампа — ред.) у Fox», — написал Трамп.

Ране телеканал CNN опубликовал ежедневный опрос компании Gallup, согласно которому рейтинг Трампа упал до наиболее низкой точки за все время с момент вступления в должность президента.

По данным опроса, который проводился 18 марта, деятельность Трампа поддерживают 37% респондентов, 58% — не поддерживают. По результатам опроса от 22 января, число одобряющих и не одобряющих деятельность Трампа было равным — по 45%.