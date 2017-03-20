Турецкие импортеры подтвердили приостановку Анкарой закупки российской сельхозпродукции, заявил в понедельник РИА Новости представитель торгпредства РФ в Анкаре.

В минувшую пятницу министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета на импорт сельхозпродукции из РФ. Минэкономики страны в письменном заявлении сообщило, что торговая политика Турции «полностью подчиняется правилам ВТО» и не пытается наложить запрет ни на одного из поставщиков вне зависимости от продукции.

«Импортеры подтверждают, что закупки Турцией пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла из России приостановлены», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в понедельник представители турецких мукомольных компаний встречаются по этому поводу в Анкаре с представителями государственного Зернового совета Турции (TMO).

Ранее Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) попросила главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева принять меры для возобновления экспорта сельхозпродукции в Турцию. По данным НАЭСП, власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. Ассоциация указывала, что Турция фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России.