В 2016 году российский паспорт получили 22 264 гражданина Армении.

Как передает panarmenian.net, об этом свидетельствуют данные, которые предоставили в пресс-службе МВД.

В 2016 году 100 696 украинцев стали обладателями российского паспорта. Это на 49% больше, чем в 2015 году (67 400 человек). На второй строчке — Казахстан, 37 837 жителей которого получили российское гражданство в 2016 году (в 2015 году — 32 070).

В 2016 году российский паспорт был вручён 22 264 гражданам Армении. В 2015 году российское гражданство получили 18 653 армян.