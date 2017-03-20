Еврокомиссия не видит реальной альтернативы миграционному соглашению между Евросоюзом и Турцией, несмотря на трудности в его реализации.

Как передает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

«Заявление ЕС-Турция изменило ситуацию и позволило разрушить жестокую систему, созданную контрабандистами, извлекающими выгоду из несчастья людей и подвергающую людей опасности. Мы слышим много голосов, критикующих соглашение, но никто не представляет жизнеспособную альтернативу, которая позволила бы спасти такое количество людей», — заявил Схинас журналистам, комментируя судьбу соглашения.

При этом, по его словам, «выполнять (его) по-прежнему трудно».