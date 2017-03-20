Великобритания запустит процедуру выхода страны из Евросоюза 29 марта, сообщает Reuters со ссылкой на представителя премьера премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

«Премьер-министр Тереза Мэй запустит статью 50 Лиссабонского договора 29 марта. Великобритания информировала председателя Европейского совета Дональда Туска о намерении администрации Мэй», — приводит агентство слова пресс-секретаря британского премьера.

Брюссель уже уведомлен о решении Лондона. Туск заявил, что Евросовет представит свою стратегию по Brexit через двое суток. «В течение 48 часов после того запуска 50-й статьи я представлю проект стратегии остальным 27 странам-членам», — отметил он.

16 марта королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о запуске процедуры Brexit, дав ему силу закона.