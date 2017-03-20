Служба безопасности Украины приняла решение ввести санкции в отношении европейских депутатов, посетивших Крым с трехдневным визитом.

Как передает РИА Новости, об этом написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

Она отметила, что ограничения будут введены против четырех граждан Сербии и одного гражданина Чехии, которые незаконно находятся на территории Крыма.

«СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет»,- написала представитель СБУ, добавив, что информация об участии украинских граждан в этой делегации пока не подтвердилась.

Ранее в Крым прибыла делегация, в состав которой входят депутаты Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. Их визит на полуостров продлится до 21 марта.