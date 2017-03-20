Отсутствие прогресса по делу немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля, который был ранее арестован в Стамбуле, ведет к серьезным осложнениям в немецко-турецких отношениях.

Как передает РИА Новости, об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Правительство ФРГ продолжает ожидать от Турции, что она обеспечит немецкому журналисту справедливое и конституционное расследование, в котором будет учтено центральное значение свободы СМИ. Факт, что это не произошло до сих пор, ведет к серьезному осложнению немецко-турецких отношений», — сказала Деммер, добавив, что Берлин ожидает, что Турция обеспечит аналогичные условия «всем задержанным».

Комментируя сравнения действий Берлина с «методами нацистов», которые звучат из Анкары, Деммер вновь заявила, что они «неприемлемы». «Правительство ФРГ очень внимательно следит за развитием событий. Сравнения с нацистами неприемлемы, неважно, в какой форме», — сказала она.