Цены на легковые автомобили в Азербайджане в феврале выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован рост на 10%.

Как сообщает Report cо ссылкой на официальную статистику, в феврале рост цен на запасные части автомобилей по сравнению с прошлым месяцем составил 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 12,4%.

За этот период рост был зафиксирован рост цена на велосипеды в стране. Так, по сравнению с прошлым месяцем велосипеды подорожали на 1,4%, в годовом исчислении их цена увеличилась на 15%.

В январе-феврале 2016 года цены легковые автомобили возросли на 8,8%, цены на запчасти -31.3%, велосипеды — на 17.3%.