Радиоактивные вещества были выявлены на борту самолета, который следовал из Армении транзитом через Белоруссию в одну из европейских стран.

Об этом заявил в понедельник президент страны Александр Лукашенко во время совещания по вопросам организации белорусско-российских учений «Запад-2017», передает государственное агентство БелТА.

«Один инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран», — отмечается в сообщении со ссылкой на главу государства.

«Попрошу по итогам расследования всех этих инцидентов, которые сегодня произошли на государственной границе, мне доложить. Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — сказал Лукашенко.