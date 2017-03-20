В Азербайджан пришла весна.

Как сообщил АПА замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории Хыдыр Микаилов, весна в 2017 году пришла в Азербайджан 20 марта около 14:29 часов.

«19 марта Солнце из Южного полушария перейдет в Северное полушарие. Это момент, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересечет небесный экватор. В астрономии этот момент называют «точкой весеннего равноденствия», — отметил Х.Микаилов

По его словам, когда Солнце достигнет этой точки, день будет равен ночи. Начиная с этого момента, в северном полушарии начнется астрономическая весна, которая продлится до 21 июня.