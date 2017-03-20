Азербайджанская участница шоу канала НТВ «Ты супер!» 12-летняя Хошгадам Мехтиева успешно выступила на первом этапе проекта.

«Ты супер!» — международный вокальный конкурс, который дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

В течение прошлого года Х. Мехтиева потеряла и отца, и мать. Но она нашла в себе силы для участия в конкурсе. Девочка выступила на сцене с песней «Детская», очаровав своим обаянием членов жюри, и перешла в следующий тур.

Но самое неожиданное произошло после ее выступления – Хошагдам поддержал популярный исполнитель EMIN, преподнесший девочке большой букет цветов, игрушку и заявивший следующее: «Я страшно волновался за кулисами, наблюдая за тобой, когда ты вышла и еще не начала петь. Но как только ты запела, мне сразу стало понятно, что все будет хорошо. Ты просто умница. Когда она солнечной, улыбчивой выходит на сцену, и ты понимаешь, какая трагедия произошла в жизни, а она так держится, это вызывает уважение».

Источник: 1news.az