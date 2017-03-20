Руководство бизнес-империи Trump Organization планирует прекратить заключать сделки с недвижимостью за пределами США.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканалу Fox News сын президента страны Эрик Трамп, который как и его брат Дональд Трамп-младший, является одним из вице-президентов Trump Organization.

«Из-за политики мы сказали себе, что не собираемся больше расширять (бизнес) за рубежом. Мы не будем заниматься новыми международными проектами. А это была крупная доля в нашем бизнесе», — отметил Эрик.

По его словам, Trump Organization сейчас ищет новые возможности развития на внутреннем рынке США. «Мы видим, что кое-где снижают налоги и привлекают к себе предпринимателей», — пояснил бизнесмен, назвав в качестве примера штаты Флорида, Техас, Северная и Южная Каролина. «У них низкие налоги и невероятное качество жизни. Расценки на недвижимость не достигают астрономических величин. Это значит, что вы можете переехать из штата Нью-Йорк во Флориду и получить гораздо больше за те же самые деньги», — пояснил он.

Эрик считает, что курс президента Трампа в области экономики и бизнеса вполне может играть на руку Trump Organization. «Я не считаю, что одно и второе противоречат друг другу. Я думаю, что это возможно, когда люди занимаются злоупотреблениями. Мы отличаемся тем, что можем заниматься проектами глобально, но все (заработанные) деньги возвратятся в Соединенные Штаты», — указал он.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер еще в январе подтвердил, что президент Трамп передал управление семейным бизнесом своим сыновьям — Дональду-младшему и Эрику. За день до инаугурации, состоявшейся 20 января, миллиардер объявил о добровольном уходе в отставку со всех своих постов в более чем 400 частных компаниях. Копию подтверждающего это документа предоставила телекомпании CNN Trump Organization.