Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за совместными военными учениями Белоруссии и России должны наблюдать и международные организации, в том числе и НАТО, сообщается на сайте белорусского лидера.

«Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия ничего не скрывает, и если «натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим».

«Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю», — добавил президент Белоруссии.

Совместные учения двух стран «Запад-2017» пройдут осенью на территории Белоруссии.