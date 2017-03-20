Создатель внедорожника ВАЗ 2121 “Нива” Петр Прусов скончался на 76-м году жизни.

Как передает ТАСС, об этом сообщил пресс-центр «АвтоВАЗа».

Петр Прусов 1972 году был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ 2121 “Нива”. Прусов принимал участие в разработке многих других вазовских моделей, с 1998 года до ухода на пенсию в 2003 году он был главным конструктором “АвтоВАЗа”.

Церемония прощания пройдет 21 марта в Спасо-Преображенском соборе Тольятти. Похоронят Прусова на Тольяттинском городском кладбище.

Первый серийный полноприводный автомобиль ВАЗ-2121 “Нива” сошел с вазовского конвейера почти 40 лет назад, 5 апреля 1977 года. “Нива” поставлялась в 110 стран мира, было время, когда до 70% произведенных машин ВАЗ продавал на экспорт. В 2005 году у “Нива”сменилось название: теперь это — LADA 4х4. В июле 2009 года началось производство модернизированной версии внедорожника. Модернизации подверглись практически все основные узлы автомобиля, включая двигатель, сцепление, трансмиссию, рулевое управление.