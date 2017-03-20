Глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что выразил российской стороне озабоченность в связи с размещением ракет и дивизий РФ на Курилах, передает РИА Новости.

«Этот вопрос я поднимал на встрече, а также передал российской стороне озабоченности по ним», — сказал он, отвечая на вопрос о размещении российских ракет и дивизий на Курилах.

Министр отметил, что воздержится «от раскрытия подробностей обсуждения» этой темы на переговорах.

«Но хотел бы сказать следующее: для того, чтобы коренным образом решать такие вопросы, нам необходимо самым серьезным образом проводить переговоры по заключению мирного договора, в частности для того, чтобы осуществить ту решимость, которая была выражена двумя нашими руководителями в прошлом году», — сказал Кисида на итоговой пресс-конференции после встречи министров иностранных дел и министров обороны двух стран в формате «2+2».

В ноябре прошлого года официальная газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» сообщила, что на Курильских островах размещены береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» на острове Кунашир и «Бастион» на острове Итуруп. Личный состав берегового ракетного комплекса «Бастион» готовится к очередным стрельбам, сообщило издание. Министр иностранных дел Японии после этого заявил, что его страна «соответствующим образом отреагирует». В МИД РФ заявили, что размещение носило плановый характер и направлено на укрепление обороноспобности страны.