Норвегия признана страной с самым счастливым населением в мире. Такая оценка содержится в Мировом докладе счастья, подготовленном по заказу ООН организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития) и приурочен к отмечаемому 20 марта Международному дню счастья.

На втором месте по степени счастья — Дания, далее идут Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Германия занимает 16-е место, Великобритания — 19-е, Франция — 31-е. Замыкают рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди, на последнем месте стоит Центральноафриканская Республика.

Россия находится на 49-м месте, сразу после Италии (48-е) и Узбекистана (47-е) и впереди Японии (51-е). Показатель РФ улучшился по сравнению с прошлым годом, когда она была на 56-м месте.

США заняли в мировом рейтинге счастья 14-е место, в прошлом году они были на 13-м.

Отметим, что в этом рейтинге Азербайджан занял 85-е место, Армения — 121-е, Грузия — 125-е место.

При составлении рейтинга World Happiness Report учитывается шесть факторов: ВВП на душу населения; ожидаемая продолжительность жизни; социальная поддержка в сложных ситуациях; доверие к правительству; оценка людьми свободы принятия решений, касающихся их жизни; а также щедрость (оценивается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность).