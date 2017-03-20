Штаб поисково-спасательных работ, занимающийся поиском азербайджанских нефтяников, пропавших без вести в море 15 декабря 2016 года, в море обнаружил тело неизвестного лица, отмечается в сообщении штаба.

«В настоящее время устанавливается принадлежность тела, обнаруженного в результате поисковых работ, одному из нефтяников, пропавших в море в декабре 2016 года из-за обрушения части эстакады на Пункте сбора нефти №3 месторождения Сангачалы — Хара-Зиря – Дуванный», — отмечается в информации.

После подтверждения личности обнаруженного лица будет предоставлена подробная информация.

В настоящее время без вести пропавшими числятся четыре человека.