В соответствии с распоряжением министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, сегодня с 11.00 во всех воинских частях проводится день «открытых дверей» для родителей и близких военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на традиционном мероприятии, организованном по случаю праздника Новруз, посетители, общественность, представители средств массовой информации знакомятся с условиями жизни в воинских частях, посещают административные здания, а также казармы и столовые для военнослужащих.

В различных воинских частях Вооруженных Сил с участием руководящего состава в рамках дней «открытых дверей» проводятся встречи с родителями, обсуждаются интересующие их вопросы, проводятся концерты и другие культурные мероприятия.