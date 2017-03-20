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В соответствии с распоряжением министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, сегодня  с 11.00 во всех воинских частях проводится  день  «открытых дверей» для родителей и близких военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на традиционном мероприятии, организованном  по случаю праздника Новруз, посетители, общественность, представители средств массовой информации знакомятся  с условиями жизни в воинских частях, посещают административные здания, а также казармы и столовые для военнослужащих.

В различных воинских частях Вооруженных Сил с участием руководящего состава  в рамках дней «открытых дверей»  проводятся  встречи с родителями, обсуждаются интересующие их вопросы, проводятся концерты и другие культурные мероприятия.