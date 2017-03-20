Посла Израиля Гари Корена вызывали в МИД России в связи с ударами израильских военно-воздушных сил по объектам сирийской армии в районе Пальмиры.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель главы министерства Михаил Богданов. Москва выразила послу Израиля свою обеспокоенность в связи с событиями в Сирии.

«Да. Мы об этом его спрашивали», — сообщил он журналистам.

«Да, естественно, потому что, ежели у нас согласованный канал общения, мы хотели бы, чтобы этот канал работал эффективнее, чтобы не было недопонимания относительно того, кто чем занимается», — ответил Богданов на вопрос о том, выразила ли Москва свою озабоченность в связи с действиями Израиля в Сирии.

Инцидент произошел в пятницу. По данным Вооруженных сил САР, четыре израильских истребителя вторглись в воздушное пространство Сирии в районе Аль-Баридж со стороны ливанской границы и нанесли удар по одному из армейских объектов в районе Пальмиры. Как утверждает командование сирийской армии, в ответ на эти действия средства ПВО открыли огонь и сбили один из самолетов над оккупированными территориями Голанских высот. Кроме того, был задет еще один истребитель, остальные повернули назад. Израильская сторона опровергает сообщения о потере самолета в Сирии.