ОАЭ учредили первый в мире Совет по счастью (World Happiness Council), который будет представлять ежегодный глобальный отчёт Global Happiness Report, сообщает издание Arabian Business.

Отчёт будут представлять на ежегодном правительственном саммите World Government Summit, проходящем в ОАЭ.

О формировании Совета из 13 членов объявил вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум.

По его словам, «миру сегодня нужен новый подход к достижению счастья человечества, он должен быть основан на сотрудничестве и интеграции усилий, поиске общего и точек соприкосновения для укрепления позитивных ценностей». Для достижения этой цели, отметил он, необходимы изменения в работе правительственных органов в мире и «подлинного воплощения целей международных организаций».

Заявление приурочено к празднованию международного Дня счастья 20 марта. Таким образом, отметил премьер ОАЭ, страна «отправляет позитивное послание миру».

Совет будет собираться два раза в год. Также он будет получать административную поддержку со стороны ООН. Возглавлять мировой Совет счастья будет профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs). Сакс — известный американский экономист, считается одним из разработчиков «шоковой терапии» в РФ, Боливии, Польше.