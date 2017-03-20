На таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» инспекторы фитосанитарного контроля дагестанского управления Россельхознадзора задержали товарную партию помидоров, которая прибыла из Азербайджана.

Как передает «Кавказ сегодня», в пресс-службе республиканского Россельхознадзора сообщили, что в фитосанитарном сертификате подкарантинной продукции – 13 941 килограммов свежих томатов – выявлены незаверенные исправления, что и стало основанием для задержания товара.

Владелец груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП России (нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).

Надзорное ведомство запретило ввоз подкарантинной продукции на территорию России.