В Баку два дома на одной улице ограблены, воры унесли в обшей сложности 19 100 манатов.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Так, из дома Фархада Алиева, 1993 года рождения, проживающего в поселке Бинагади, улица Исфахани, дом 11 украдены ювелирные изделия на сумму 12 600 манатов. Неизвестный или неизвестные лица проникли в дом, открыв окно.

Также неизвестное лицо или лица, сломав железные прутья на окне, проникли в находящийся на той же улице дом №32 Расмии Наджафовой, 1965 года рождения. Были украдены 5 800 манатов и 3 золотых кольца стоимостью 700 манатов.

По обоим фактам в Бинагадинском районном управлении полиции начато расследование.