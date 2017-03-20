Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 143 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Воскеван, Барекамаван, Бердаван, Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгепар, Мосесгех, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылхаджылы, Ферехли, Гушчу Айрым, Гаймаглы, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу, Алибейли, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа, Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Баш Гервенд, Мерзили, Немирли, Шыхлар, Ширванлы и Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Гараханбейли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.