Истребители ВВС Израиля поразили на сирийско-ливанской границе цели, связанные с ливанским движением «Хезболлах».

Как передает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel, по предварительной информации, объектом атаки стал автомобильный конвой «Хезболлах», перевозивший оружие.

17 марта самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами. В воскресенье министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить систему ПВО Сирии в случае нового ее применения против ВВС еврейского государства.

«Хезболлах» (араб. «Партия Бога») — шиитское исламистское движение в Ливане. Базируется в некоторых районах Бейрута, в долине Бекаа и на юге страны. Признано террористической организацией в Израиле, США, ЕС, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиги арабских государств.