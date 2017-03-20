Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал действия лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Он ведет себя очень, очень плохо, скажу я вам», — заявил американский лидер, выступая перед журналистами во Флориде, где он провел выходные в загородной резиденции Мар-а-Лаго.

Трамп также сказал, что проводил встречи по вопросу Северной Кореи, но не уточнил, что конкретно обсуждал.

Ранее Белый дом сообщал, что президент США затрагивал тему северокорейской угрозы в разговоре с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

В субботу Ким Чен Ын заявил о «новом рождении» ракетной индустрии КНДР после испытаний ракетного двигателя высокой тяги.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что США не исключают возможности применения военной силы против Пхеньяна, если он будет угрожать Южной Корее и американским военным, базирующимся там.