Азербайджан и Россия в ближайшее время обсудят вопрос использования системы Robust Noise Monitoring (RNM) института систем управления (ИСУ) Национальной академии наук Азербайджана для обеспечения безопасности магистрального газопровода «Сила Сибири», проходящего по территории Якутии, сказал Trend источник, близкий к проекту.

По словам источника, предположительно необходимые меры для реализации совместного проекта будут реализованы уже в этом году.

Договор о технической подготовке к внедрению системы RNM был подписан в середине 2015 года между ИСУ и Санкт-Петербургской арктической общественной академией наук.

Подписанный документ определил первый этап сотрудничества сторон в данной области.

В новом соглашении, подписание которого ожидается в будущем, будут обозначены поэтапные работы по внедрению RNM для обеспечения безопасности трубопроводов при транспортировке энергоресурсов.

Разработка ИСУ позволяет при помощи датчиков получать сигналы (информацию) о скорости ветра, величине давления, температуры и так далее.

В процессе бурения фиксируется множество шумов и помех. У каждого сигнала имеются свои определенные помехи, в соответствии с которыми становится возможным прогнозировать нежелательные инциденты. Используя их в качестве носителей информации, можно прогнозировать аварийные ситуации, так как информация преобразуется в сигналы, которые затем передаются по радиоканалу. Применение RNM в авиации, нефтяном и других секторах позволит диагностировать микроаварии на начальном этапе и свести аварийные ситуации к минимуму.