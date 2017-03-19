Легенда НБА центровой Шакил О’Нил заявил, что разделяет позицию разыгрывающего «Кливленда» Кайри Ирвинга, заявившего, что Земля плоская.

«Это чистая правда. Земля плоская. Послушайте, есть три способа манипулировать сознанием — с помощью того, что мы читаем, видим и слышим. Первое, чему нас учат в школе: «Колумб открыл Америку». Однако, задумайтесь, когда он сюда добрался, то встретил краснокожих людей с длинными волосами, курящих трубки мира. Значит, Колумб не открывал Америку», — приводит слова О’Нила «Россия сегодня» со ссылкой на Dimemag.

Шакил пояснил, что ездит с побережья на побережье — из Флориды в Калифорнию — и для него земля действительно плоская.

«Я ведь не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов, не осязаю гравитацию и прочую ерунду. Вы видели все эти здания за пределами Атланты? Хотите сказать, что Китай под нами? Нет. Земля плоская», — добавил экс-центровой.

Интересно, что сам Ирвинг позднее признался, что всего лишь пошутил.