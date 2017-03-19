Власти Сирии отказались принять спецпосланника ООН по САР Стаффана де Мистуру, намеревавшегося посетить Дамаск до начала нового раунда межсирийских переговоров в Женеве, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Де Мистура обратился к руководству арабской республики с просьбой приехать в Сирию перед началом женевских встреч, проведение которых запланировано на предстоящей неделе. На запрос спецпосланника официальный Дамаск ответил отказом без объяснения причин, констатировал собеседник агентства.

По словам источника, де Мистура «стал нежелательной персоной в Дамаске — как на сегодняшний день, так и на будущее».