19 марта группа руководителей известных медиа-структур и журналистских организаций Турции, находящихся в Азербайджане по приглашению депутата Милли Меджлиса, председателя Общественного объединения «Институт международных исследований Евразии» Ганиры Пашаевой, совершила поездку в освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района. Поездка была организована Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Госкомитете, поездка делегации, возглавляемой председателем Общества журналистов Антальи, Средиземноморской федерации журналистов (СФЖ), заместителем генерального директора Конфедерации журналистов Турции Мевлютом Ени была организована в рамках проекта «Братские отношения Азербайджана и Турции: глазами и словами журналистов».

Заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов, глава Исполнительной власти Джебраильского района Кямал Гасанов, депутаты Ганира Пашаева и Астан Шахвердиев проинформировали членов делегации о зверствах, учиненных армянами на наших оккупированных территориях, операциях по разминированию и строительных работах, проводимых на территории на основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы. Было сообщено, что на первом этапе в полностью разрушенном армией Армении селе Джоджуг Мерджанлы будут построены 50 частных жилых домов, здание школы и соответствующая инфраструктура. На следующем этапе планируется строительство и восстановление 150 домов и другой инфраструктуры.

Затем делегация побывала в доме Огтая Хазиева, 24 года проживающего в селе Джоджуг Мерджанлы под обстрелами. Во время беседы с членами семьи 80-летняя Минара Хазиева сказала, что они никогда не покидали родные края.

Глава Исполнительной власти Джебраильского района Кямал Гасанов отметил, что семья Огтая Хазиева показала всему миру, насколько наш народ привязан к родной земле.

Турецкие гости, понаблюдавшие за проводимой в селе работой по строительству и благоустройству, выразили надежду на то, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем.