В издающейся в Марокко газете «Аль-Ислах ве эт-Танмия» опубликована статья о книгах помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова «Ходжалинский геноцид: причины, последствия, признание на международной арене» и «Этапы политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев», посвященных 25-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко, в статье отмечается, что презентация обоих трудов прошла накануне 25-й годовщины Ходжалинского геноцида. Сообщается, что в обеих книгах, изданных на восьми языках, анализируется политика этнической чистки, геноцида и оккупации, целенаправленно проводимой армянскими националистами против азербайджанцев в ХIХ и ХХ веках. В статье подчеркивается, что военные преступления, акты геноцида, совершенные армянами против мирного населения, расцениваются как одно из тягчайших преступлений не только против азербайджанцев, но и всего человечества.