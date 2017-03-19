С площади Свободы в Ереване стартовало шествие памяти активиста Артура Саркисяна («Доставщик продуктов»).

Как сообщает корреспондент Новости Армении — NEWS.am, участники шествия сели на перекрёстке проспектов Саят-Нова и Маштоца и перекрыли движение в одном направлении.

На месте большое количество полицейских. Демонстранты скандируют: «Артур, Артур». Они требуют отставки генерального прокурора Артура Давтяна, а также возбуждения уголовного дела против следователя, который ходатайствовал о повторном аресте Саркисяна, как и судьи, который это ходатайство удовлетворил.

До начала шествия было объявлено, что Саркисяна похоронят на Шаумянском кладбище, а не в пантеоне «Ераблур», как требовали демонстранты.

Напомним, Саркисян, обвинявшийся в пособничестве вооружённой группе «Сасна црер» (доставил им еду на машине), 16 марта скончался в медцентре «Армения».