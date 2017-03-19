Начиная с 2005 года, количество заключенных в Армении увеличилось на 48%. Таким образом, Армения стала одной из стран, где за последние 10 лет намного вырос уровень тюремных заключений, передает News.am со ссылкой на доклад Совета Европы по пенитенциарной системе.

Согласно докладу, Армения вошла в список стран с наихудшими показателями роста числа тюремных заключенных. Число заключенных в Армении выросло с 2822 в 2005 году до 3888 в 2015.

В Армении самый высокий уровень смертности заключенных среди всех исследованных стран (95,5 на 10000 заключенных).

Средние ежедневные расходы на одного заключенного в Армении составляют 10,3 евро, что в 5 раз меньше, чем средний показатель в 52,36 евро в других странах Совета Европы.

В то же время в докладе отмечается, что в Армении низкий процент заключенных женщин (4,4%) и иностранцев (3,2%).