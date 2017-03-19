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Посла Германии вызвали в МИД Турции

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МИД Турции вызвал посла Германии для дачи разъяснений по поводу демонстрации во Франкфурте-на-Майне, участники которой использовали запрещенную символику Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Deutsche Welle.

МИД обвинил власти Германии в двойной морали. В мирной демонстрации РПК в субботу, 18 марта, приняли участие почти 30 тыс. человек. Курды протестовали против превращения Турции в президентскую республику с усилением роли ее главы. Правоохранители призвали демонстрантов убрать запрещенную символику, однако не стали изымать плакаты.

По данным местной полиции, некоторым участникам после митинга грозит административная ответственность.

Рабочая партия Курдистана признана террористической и запрещена в Германии с 1993 года.

Дата: 2017/03/19 18:51

Раздел: Мир

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