Иракская авиация уничтожила шестерых иностранцев-главарей террористической организации «Исламское государство» в результате авиаударов в Мосуле, сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на иракскую разведку, передает РИА Новости.

По данным разведки, среди уничтоженных главарей оказался некий гражданин РФ Абдул Карим ар-Русий по прозвищу Абу Самир, руководивший так называемым «Батальоном Тарика ибн Зияда» в составе ИГ. Среди других убитых командиров – террористы из Франции, Великобритании, Турции и Марокко, заявили разведчики.