В воскресенье в продажу поступили билеты на соревнования IV Исламских игр солидарности «Баку-2017», сообщает Тренд со ссылкой на сайт Исламиады.

В связи с этим сегодня в Баку прошло мероприятие, в котором приняли участие «звездные» послы «Баку-2017» и гости столицы.

Ранее министерство молодежи и спорта сообщало, что в продажу поступит более 500 тысяч билетов на соревнования по 20 видам спорта. Билеты можно приобрести на сайте baku2017.com и в 12 пунктах продажи, которые будут открыты в разных частях города. В основном билеты будут продаваться в торговых центрах «Парк Бульвар», «Гянджик» и «28 Мол». Также на 16 спортивных объектах, где будут проходить Игры, будут работать киоски по продаже билетов.

Билеты на все 190 спортивных соревнований стоят 2-5 манатов.

Дети до 16 лет смогут бесплатно смотреть соревнования на 13 спортивных аренах. Вход на соревнования в Спортивно-концертный комплекс им. Гейдара Алиева, Национальную арену гимнастики и на Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова детям в возрасте от двух до 16 лет стоит один манат, на остальные арены вход будет бесплатным.

Билеты на церемонию открытия стоят от 20 до 200 манатов, церемонию закрытия – от 10 до 100 манатов. Оба мероприятия пройдут на Бакинском олимпийском стадионе.

IV Исламские игры солидарности состоятся в Баку с 12 по 22 мая 2017 года.