В Италии вооруженные пистолетами грабители унесли из Народного кредитного банка около 9 тысяч евро. Когда же они убегали, они случайно обронили 700 евро.

Позже деньги нашли двое мужчин (одному из них — 38 лет, другому — 25) и решили забрать их себе. Момент, когда они подбирают купюры с пола, попал на камеры, и итальянцев вскоре арестовали. О курьезном случае сообщил «Лайф» со ссылкой на издание Mail Online.

Позже настоящие грабители также были арестованы. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что одному из них 23 года и у него уже есть судимости. Личность другого злоумышленника устанавливается.