Некогда грандиозные спортивные сооружения с самыми передовыми технологиями, которые были построены в Рио-де-Жанейро к Олимпийским играм 2016-го года теперь простаивают без дела и разворовываются мародёрами. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Спустя всего семь месяцев после Олимпиады, спортивные объекты остались никому не нужны, правительство страны не выделяет средства на их содержание, а спортивные трассы, бассейны и стадионы постепенно превращаются в руины.

Less than 7 months later, Rio’s Olympic venues are already in ruins https://t.co/7csmLY0C7a pic.twitter.com/DZeustZeRj

Не так давно здесь было отключено электроснабжение за неуплату. На фотографиях видны горы мусора и полуразрушенные спортивные объекты.

We heard so much from the IOC on refugees in Rio. Why is it we don’t hear about these ones living with garbage in «Olympic venues»? pic.twitter.com/QyTsdhXnLd

— Jamil Chade (@JamilChade) 27 февраля 2017 г.