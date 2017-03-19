Дочь президента Грузии Анна Маргвелашвили заявила, что её другу Михаилу Татаришвили, которого задержали два дня назад, подбросили наркотики. Как пишут грузинские СМИ, об этом она заявила в Сурами, где и был задержан её друг.

– Такое же собираются сделать с моим другом Торнике Качавара, до которого тоже доходят слухи и он боится выходить из дома. Мне кажется нам надо помочь нашим молодым. Мы связываем это с выступлением президента, который сделал заявление о репрессиях в отношении его семьи, — заявила Анна Маргвелашвили.

Напомним, в тот же день по обвинению в наркопреступлении был задержан 18-летний сын бывшего шефа Национального полиции Украины Хатии Деканоидзе. По информации прокуратуры, с ним оформляется процессуальное соглашение.