В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами будет туман. Северо-западный ветер днем сменится порывистым южным ветром.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 4-6, днем — 9-14 градусов тепла, в Баку ночью — 4-6, днем — 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем — 60-70 процентов.

20 марта в районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Однако днем в некоторых южных и западных районах прогнозируется дождь. Порывистый западный ветер. Ночью 2-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем — 5-10 градусов тепла.

Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в течение дня ожидается кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться. Ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

21 марта в районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. В горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег, местами туман. Порывистый западный ветер. Ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.