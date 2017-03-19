Укрепление мощи Турции вызывает крайнюю обеспокоенность на Западе, где недовольны тем, что президент Реджеп Тайип Эрдоган критикует ошибочную политику европейских стран. Об этом, согласно информации «Анадолу», сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN Türk.

По его словам, ответом на развитие Турции, становится ставка на воссоздание комплекса страха перед турками, сформировавшегося в 16-ом и 17-ом веках в средневековой Европе. «Мировоззрение ряда европейских политиков по сей день формируется на основе средневековых страхов перед турками», — отметил Калын.

Калын отметил, что любые заявления Анкары с призывом к социальной интеграции этнических турок приветствуются в Европе, однако как только речь заходит о сохранении самобытности членов диаспоры, начинается шквал критики и нападок.

«Президента Эрдогана обвиняют в провоцировании социальной напряженности в Европе, так как власти европейских стран, в том числе, той же Германии, желают не интеграции турецкой общины, а ее ассимиляции», — пояснил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что часть европейцев считают Европу центром мирового порядка называя «нестандартным» и «далеким от культуры» все, что не соответствует меркам Запада.

«С проявлениями подобного мировоззрения мы сталкиваемся и сегодня в самых различных областях», — констатировал Калын, заметив, что даже в периоды отсутствия напряженности в связях между Анкарой и Берлином, каждая встреча президента Турции с представителями 3-миллионной турецкой общины Германии наталкивалась на неприятие местных властей.