Отмечается, что часть жителей центра были эвакуированы.
По словам пожарного, сотрудникам приюта удалось потушить возгорание с помощью огнетушителя.
Отмечается, что часть жителей центра были эвакуированы.
По словам пожарного, сотрудникам приюта удалось потушить возгорание с помощью огнетушителя.
Дата: 2017/03/19 14:35
Раздел: Мир
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