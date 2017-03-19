В Финляндии в муниципалитете Асиккала на юге страны загорелось здание гостиницы «Таллукка», где располагается центр по приёму беженцев. Об этом сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на Yle.

Отмечается, что часть жителей центра были эвакуированы. По словам пожарного, сотрудникам приюта удалось потушить возгорание с помощью огнетушителя.