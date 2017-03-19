Спин-офф «Человека-паука» с названием «Веном» выйдет 5 октября 2018 года, пишет The Hollywood Reporter. Режиссёр проекта пока не объявлен, над черновиком сценария работали Скотт Розенберг, доводивший в своё время до ума сценарий «Человека-паука», а также Джефф Пинкнер, соавтор сценария «Нового человека-паука 2».

Как сообщает «Лайф», своё названием спин-офф получил по имени популярного антигероя комиксов о Человеке-пауке, пришельце-симбиоте Веноме, способного принимать форму чёрно-белого костюма и паразитирующего на телах людей.

Сейчас неизвестно, будет ли «Веном» связан с очередным фильмом про Питера Паркера «Человек-паук: Возвращение домой», который выйдет в 2017 году. Ранее Веном прявлялся в фильме «Человек-паук 3».