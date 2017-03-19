Заместитель главы российского правительства Дмитрий Рогозин нелестно отозвался о качествах министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Поводом для этого стало намерение последнего «вернуть свободу» жителям Крыма. Соответствующим сообщением глава МИД поделился накануне, приурочив его к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

— Ну и тормоз! Они уже три года как свободны, — написал Рогозин, в свою очередь, у себя в микроблоге, сославшись на сообщение Климкина.