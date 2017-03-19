Заместитель главы российского правительства Дмитрий Рогозин нелестно отозвался о качествах министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Поводом для этого стало намерение последнего «вернуть свободу» жителям Крыма. Соответствующим сообщением глава МИД поделился накануне, приурочив его к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
— Ну и тормоз! Они уже три года как свободны, — написал Рогозин, в свою очередь, у себя в микроблоге, сославшись на сообщение Климкина.
Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy
— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 марта 2017 г.