Инцидент произошёл в аэропорту Льежа в Бельгии. По сведениям «Лайфа», российский самолёт Boeing 737 авиакомпании «Атран» столкнулся с пассажирским лайнером испанской авиакомпании.

«Боинг» буксировали в ангар аэровокзала. При буксировке российского самолёта он столкнулся в ангаре с самолётом авиакомпании Airliens Spain Flight.

В результате случившегося, у испанского борта повреждений нет, а у «боинга» авиакомпании «Атран» был повреждён обтекатель. Сотрудники аэропорта заменили деталь и рейс вылетел в назначенное время.