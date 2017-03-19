В Караганде (административнй центр Карагандинской области Казахстана) будет установлен памятник легендарному рок-музыканту Виктору Цою, сообщила пресс-служба городской администрации.

Власти города и один из общественных фондов подписали меморандум, который предусматривает реализацию проекта благоустройства сквера на улице Олимпийской. «Финальной частью этого проекта станет установка памятника Виктору Цою — известному певцу, музыканту, актеру», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, преображение отрезка города на перекрестках четырех улиц и создание памятника фонд выполнит из собственных средств, бюджетные деньги не затрачиваются.

«Сейчас обсуждается техническая сторона. Стоимость проекта будет известна в апреле», — уточнили в администрации.