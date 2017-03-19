Американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Delta IV с девятым спутником связи Wideband Global SATCOM (WGS-9). Об этом сообщается на сайте ULA.

Ракета стартовала в 03:18 по московскому времени (04.18 — бак.вр.) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник WGS-9, созданный компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов между военными кораблями, подводными лодками, самолетами, наземными войсками. Доступ к нему, помимо США, будут иметь Вооруженные силы Австралии, Канады, Дании, Новой Зеландии и Люксембурга, предает РИА Новости.