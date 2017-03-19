Дорогие друзья! Поздравляю всех болельщиков с юбилеем нашего клуба! Мы обязательно сделаем все, чтобы вы могли гордиться своей командой! Создать новую команду за несколько месяцев очень сложно, но мы постараемся и дальше Вас радовать. Хотя понимаем, что в футболе никто не застрахован от неудач! Будем стараться! Вопреки всему! Спасибо всем нашим ветеранам, которые поддерживали нас в самые сложные времена. Спасибо болельщикам,которые верили в свою любимую команду! Спасибо членам правительства и депутатам, которые помогали нам своим присутствием! Спасибо нашим друзьям из зарубежных стран и республик, которые нас поддерживали. Мы будем достойны Вашего доверия!

Чингиз Абдуллаев, Facebook

