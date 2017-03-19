Скандал, который устроил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Думе, можно считать исчерпанным, так как депутат грамотно выстроил свое выступление. Такое мнение высказал в интервью информагентству Nation News знаток передачи «Своя игра», интеллектуал, публицист, политолог Анатолий Вассерман. Он уверен, что привлечь Жириновского к ответственности не удастся.

«Нужно понимать, что Жириновский, несмотря на свою скандальность, в данном случае говорил, так что сделать официальное обвинение не получится. Он довольно грамотно выстроил свое выступление и не конкретизировал, на кого «наезжает». И поэтому привлечь его к серьезной ответственности не удастся, а к несерьёзной и смысла нет. Поэтому, по сути, этот инцидент, думаю, можно считать исчерпанным», — рассказал Анатолий Вассерман.

Как ранее сообщалось, Владимир Жириновский во время одного из заседаний Госдумы устроил скандал. Он выкрикнул, что депутатов надо расстреливать и вешать, а потом покинул зал со своей командой. Позже Жириновский заявил, что его неправильно поняли, якобы он имел в виду, только представителей мафии и преступности.